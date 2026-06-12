Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gegen Prellbock gefahren

Stuttgart (ots)

Am Freitagmorgen (12.06.2026) fuhr ein Zug im Hauptbahnhof Stuttgart gegen einen Prellbock.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein Bauzug gegen 04:40 Uhr am Gleis 1 des Hauptbahnhofs Stuttgart im Rahmen einer Rangierfahrt auf einen Prellbock auf. Dieser wurde durch den Aufprall offenbar um etwa 10 cm nach hinten verschoben. An dem Zug entstand ein geringer Sachschaden. Zu Personenschäden kam es nicht. Der Sachverhalt wurde vor Ort durch eine Streife der Bundespolizei aufgenommen.

Warum der 44-jährige Zugführer mit deutscher Staatsangehörigkeit den Bauzug nicht rechtzeitig zum Stehen brachte, ist nun Gegenstand der wegen des Verdachts der Gefährdung des Bankverkehrs eingeleiteten Ermittlungen.

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