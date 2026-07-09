Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: "Swatting" bindet Polizeistreifen - Keinerlei Ernsthaftigkeit festzustellen

Nauheim (ots)

Am Donnerstagabend (09.07.) kam es gegen 18:20 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Goethestraße in Nauheim. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde zuvor der Polizei telefonisch eine schwere Straftat gemeldet. Auch äußerte eine Person Suizidabsichten. Die Polizeistreifen rückten anschließend aus, um den Sachverhalt aufzuhellen und den Wahrheitsgehalt der Meldung zu überprüfen. Die Beamten konnten keinerlei Hinweise darauf finden oder Feststellungen treffen, die eine Ernsthaftigkeit des Anrufs begründeten. Die Ermittlungen zum Ursprung der Falschmeldung dauern an.

Swatting ist eine Form der Cyber-Belästigung. Es werden falsche Meldungen abgesetzt, um unter anderem Polizeieinsätze auszulösen. Der Begriff stammt aus dem amerikanischen und bezieht sich auf Einsätze von SWAT-Teams (Special Weapons and Tactics).

Die Polizei ermittelt im aktuellen Fall nun wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat. Wird ein Täter ermittelt, wird zudem geprüft, ob dem Verursacher die Kosten des Polizeieinsatzes in Rechnung gestellt werden.

Berichterstatterin: Patricia Spiller (Polizeiführer vom Dienst)

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