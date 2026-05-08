PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrradunfall in Scholven - Polizei sucht Zeugen und Fahrer eines Autos

Gelsenkirchen (ots)

In Folge eines Verkehrsunfalls in Scholven am Freitag, 1. Mai 2026, sucht die Polizei nach dem Fahrer eines schwarzen Autos und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Eine 67 Jahre alte Fahrradfahrerin aus Bottrop war gegen 18.50 Uhr auf der Buerelterstraße unterwegs, als ihr auf der engen Straße ein schwarzes Auto entgegenkam. Aufgrund der trockenen Witterung wurde eine große Menge Staub aufgewirbelt, wodurch die Sicht der 67-Jährigen stark beeinträchtigt wurde. Die Frau musste anhalten und kam dabei zu Fall. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass sie in einem Krankenhaus stationär behandelt werden musste.

Die Polizei Gelsenkirchen bittet die Fahrerin oder den Fahrer des beteiligten Autos, sich zwecks Sachverhaltsklärung beim zuständigen Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6241 oder bei der Leitstelle unter der Rufnummer 0209 365 2160 zu melden. Ebenso können sich dort Zeugen melden, die Hinweise für die Polizei haben.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 11:35

    POL-GE: Trickdiebstahl in der Altstadt - Appell der Polizei

    Gelsenkirchen (ots) - In einem Fall von Trickdiebstahl sucht die Polizei Gelsenkirchen nach Zeugen. Am Donnerstag, 7. Mai 2026, hielt sich eine 54 Jahre alte Frau aus Marl auf der Overwegstraße in der Altstadt auf, als sie gegen 14 Uhr von zwei Personen in einem schwarzen Mercedes angesprochen wurde. Die Insassen des Autos, ein Mann und eine Frau, fragten die Marlerin nach dem Weg. Nachdem diese Auskunft gegeben hatte, ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 11:06

    POL-GE: Verkehrsunfall beim Einstieg in eine Straßenbahn - 17-Jährige wird verletzt

    Gelsenkirchen (ots) - In der Folge eines Verkehrsunfalls musste eine 17-jährige Gelsenkirchenerin am Dienstag, 5. Mai 2026, schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 15.45 Uhr beabsichtigte die junge Frau an der Haltestelle "Gelsenkirchen-Buer Süd Bahnhof" auf der Horster Straße in eine Straßenbahn einzusteigen, als sie von einem auf der Horster ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren