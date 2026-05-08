Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrradunfall in Scholven - Polizei sucht Zeugen und Fahrer eines Autos

Gelsenkirchen (ots)

In Folge eines Verkehrsunfalls in Scholven am Freitag, 1. Mai 2026, sucht die Polizei nach dem Fahrer eines schwarzen Autos und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Eine 67 Jahre alte Fahrradfahrerin aus Bottrop war gegen 18.50 Uhr auf der Buerelterstraße unterwegs, als ihr auf der engen Straße ein schwarzes Auto entgegenkam. Aufgrund der trockenen Witterung wurde eine große Menge Staub aufgewirbelt, wodurch die Sicht der 67-Jährigen stark beeinträchtigt wurde. Die Frau musste anhalten und kam dabei zu Fall. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass sie in einem Krankenhaus stationär behandelt werden musste.

Die Polizei Gelsenkirchen bittet die Fahrerin oder den Fahrer des beteiligten Autos, sich zwecks Sachverhaltsklärung beim zuständigen Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6241 oder bei der Leitstelle unter der Rufnummer 0209 365 2160 zu melden. Ebenso können sich dort Zeugen melden, die Hinweise für die Polizei haben.

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