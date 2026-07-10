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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nieder-Ramstadt: Grauer Hyundai "Santa Fe" (DA-CF 2602) gestohlen
Zeugen gesucht

Mühltal (ots)

Zwischen Freitagvormittag (3.7.), 10 Uhr, und Donnerstagmorgen (9.7.), 9 Uhr, haben Kriminelle einen grauen Hyundai "Santa Fe" entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen DA-CF 2602 war in der Odenwaldstraße, auf einem Parkplatz eines Autohauses, abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06151/969-0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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