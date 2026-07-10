Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Schwarzer Toyota Hilux sowie Kennzeichen (DA-KB 2609 und DA-MP 1032) gestohlen

Zeugen gesucht

Bickenbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch (8.7.) auf Donnerstag (9.7.), zwischen 19 und 7 Uhr, kam es in der Pfungstädter Straße in einem Autohaus zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter machten sich hier auf derzeit unbekannte Art und Weise einen neuwertigen schwarzen Toyota Hilux zu Eigen. Zudem entwendeten sie zwei Kennzeichenpaare. Hierbei handelt es sich um die amtlichen Kennzeichen "DA-KB 2609" und "DA-MP 1032". Mit dem Gefährt suchten sie anschließend in unbekannte Richtung das Weite. Ob die Kriminellen einen der beiden Kennzeichenpaare an dem Toyota angebracht haben ist bislang unklar und bedarf weiterer Ermittlungen, die nun von der Kriminalpolizei übernommen werden.

Personen, welche ein solches Fahrzeug in verdächtiger Weise wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

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