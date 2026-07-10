POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Schmuck und Geld im Visier von Einbrechern
Mörfelden-Walldorf (ots)
Nach einem Einbruch in eine Wohnung im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ermittelt nun das Rüsselsheimer Einbruchskommissariat K 21/22. Am Donnerstag (09.07.), in der Zeit zwischen 12.00 und 14.35 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam durch die Eingangstür in die Räume in der Pieter-Valkenier-Straße ein und entwendeten dort anschließend Modeschmuck und Geld.
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