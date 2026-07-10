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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Schmuck und Geld im Visier von Einbrechern

Mörfelden-Walldorf (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ermittelt nun das Rüsselsheimer Einbruchskommissariat K 21/22. Am Donnerstag (09.07.), in der Zeit zwischen 12.00 und 14.35 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam durch die Eingangstür in die Räume in der Pieter-Valkenier-Straße ein und entwendeten dort anschließend Modeschmuck und Geld.

Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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