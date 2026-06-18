POL-GÖ: (182/2026) Sachbeschädigung in Bad Sachsa - Unbekannte zerkratzen geparkten VW Golf
Göttingen (ots)
Bad Sachsa, Steinstraße
Mittwochabend bis Donnerstagvormittag, 18. Juni 2026
BAD SACHSA (ab) - In der Steinstraße in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (18.06.26) einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf GTI erheblich beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen.
Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der graue Pkw zwischen Mittwochabend, gegen 22.00 Uhr, und Donnerstagvormittag, gegen 10.20 Uhr, mit einem unbekannten scharfkantigen Gegenstand rundherum zerkratzt. Betroffen waren unter anderem die Motorhaube, alle vier Türen sowie die Heckklappe. Der Wagen stand zur Tatzeit ordnungsgemäß auf der Straße vor einem Wohnhaus. Andere in unmittelbarer Nähe abgestellte Fahrzeuge wurden nach bisherigen Informationen nicht beschädigt.
Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen, die in der Nacht zu Donnerstag in der Steinstraße in Bad Sachsa verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst Hinweise zur Tat bzw. zu möglichen Verursachern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Sachsa unter Telefon (05523) 95279-0 entgegen. Außerhalb der Öffnungszeiten ist das Polizeikommissariat Bad Lauterberg unter Telefon (05524) 963-0 erreichbar.
Die weiteren Ermittlungen dauern an.
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