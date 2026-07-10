Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ein Diebstahl zu viel

Vorläufige Festnahme eines 29-Jährigen

Darmstadt (ots)

Ein 29 Jahre alter Tatverdächtiger wurde am Donnerstag (9.7.) durch die Polizei vorläufig festgenommen.

Der Mann steht im Verdacht, bereits am Mittwoch (8.7.) in einem Lebensmittelgeschäft in der Eschollbrücker Straße gegen 20.30 Uhr einen Ladendiebstahl begangen zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er hier Waren im Wert von mehr als 3.000 Euro entwendet haben.

Am darauffolgenden Tag (9.7.) erkannten Mitarbeiter den 29-Jährigen in demselben Geschäft wieder. Eine sofort hinzugezogene Polizeistreife nahm den Tatverdächtigen gegen 16.30 Uhr noch am Tatort vorläufig fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beabsichtigte er erneut, Waren im Wert von nahezu 2.000 Euro zu entwenden und führte diese in einem Einkaufswagen und Rucksack bei sich.

Die Polizeistreife brachte ihn auf die nächstgelegene Wache, wo er eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen musste. Danach ging es für ihn in das Polizeigewahrsam Darmstadt, wo er die Nacht verbringen musste. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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