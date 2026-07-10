PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ein Diebstahl zu viel
Vorläufige Festnahme eines 29-Jährigen

Darmstadt (ots)

Ein 29 Jahre alter Tatverdächtiger wurde am Donnerstag (9.7.) durch die Polizei vorläufig festgenommen.

Der Mann steht im Verdacht, bereits am Mittwoch (8.7.) in einem Lebensmittelgeschäft in der Eschollbrücker Straße gegen 20.30 Uhr einen Ladendiebstahl begangen zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er hier Waren im Wert von mehr als 3.000 Euro entwendet haben.

Am darauffolgenden Tag (9.7.) erkannten Mitarbeiter den 29-Jährigen in demselben Geschäft wieder. Eine sofort hinzugezogene Polizeistreife nahm den Tatverdächtigen gegen 16.30 Uhr noch am Tatort vorläufig fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beabsichtigte er erneut, Waren im Wert von nahezu 2.000 Euro zu entwenden und führte diese in einem Einkaufswagen und Rucksack bei sich.

Die Polizeistreife brachte ihn auf die nächstgelegene Wache, wo er eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen musste. Danach ging es für ihn in das Polizeigewahrsam Darmstadt, wo er die Nacht verbringen musste. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Can Kapamaz
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 10.07.2026 – 11:23

    POL-DA: Rüsselsheim: Zwei Hybrid-Fahrzeuge aufgebrochen/Batterien im Visier

    Rüsselsheim (ots) - Zwei Fahrzeugaufbrüche beschäftigen aktuell die Polizei. Unbekannte brachen in der Nacht zum Freitag (10.07.) in zwei baugleiche Toyotas in der Georg-Treber-Straße und in der Essener Straße ein. Die Diebe verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang zu den geparkten Hybrid-Autos. Aus den Fahrzeugen wurden anschließend in beiden Fällen die ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 09:01

    POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Schmuck und Geld im Visier von Einbrechern

    Mörfelden-Walldorf (ots) - Nach einem Einbruch in eine Wohnung im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ermittelt nun das Rüsselsheimer Einbruchskommissariat K 21/22. Am Donnerstag (09.07.), in der Zeit zwischen 12.00 und 14.35 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam durch die Eingangstür in die Räume in der Pieter-Valkenier-Straße ein und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren