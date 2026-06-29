Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 29-jähriger E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Ein 29-jähriger E-Scooter-Fahrer verletzte sich am Sonntag, 28. Juni, bei einem Alleinunfall auf der Münsterstraße leicht.

Gegen 16.50 Uhr befuhr der Mann aus Hamm den östlichen Radweg der Münsterstraße in nördliche Richtung. In Höhe des Westberger Wegs kollidierte er ohne Fremdeinwirkung mit einem dort fest angebrachten Verkehrszeichen.

Durch den Zusammenstoß stürzte der 29-Jährige und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (rv)

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