POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß zweier Pkw
Warendorf (ots)
Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw ist am Montag (15.06.2026, 09.35 Uhr) ein 35-jähriger Autofahrer in Ahlen leicht verletzt worden.
Der Ahlener war auf der Bergstraße unterwegs und dabei auf eine Vorfahrtsstraße abzubiegen, als er mit dem Auto eines von links kommenden 38-jährigen Ahleners zusammenstieß.
Der 35-Jährige wurde durch Rettungskräfte leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.
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