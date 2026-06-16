Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß zweier Pkw

Warendorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw ist am Montag (15.06.2026, 09.35 Uhr) ein 35-jähriger Autofahrer in Ahlen leicht verletzt worden.

Der Ahlener war auf der Bergstraße unterwegs und dabei auf eine Vorfahrtsstraße abzubiegen, als er mit dem Auto eines von links kommenden 38-jährigen Ahleners zusammenstieß.

Der 35-Jährige wurde durch Rettungskräfte leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

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