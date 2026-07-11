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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Roßdorf (ots)

Am Samstag (10.07.) gegen 10:57 Uhr kam es in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Roßdorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein silberfarbener Kleinwagen beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw VW Polo.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen.

Zeugen die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Tel.: 06454/6330-0 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: POK Gehron

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
POK Heizmann
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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