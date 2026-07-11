Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Einhausen: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Einhausen (ots)

Am Freitag (10.07.) zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr kam es in der Schwanheimer Straße in Einhausen, in Höhe Hausnummer 12, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen geparkten PKW Opel Astra vermutlich beim Vorbeifahren im Bereich der Fahrerseite. Das unfallverursachende Fahrzeug fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich ungefähr auf 1500,00 Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Berichterstatter: Kahnert, POK, PSt. Heppenheim

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