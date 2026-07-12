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Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Mossautal L3260 - Motorradfahrer nach Wildunfall schwerst verletzt

Mossautal L3260 (ots)

Am Samstag (11.07.), gegen 17:30 Uhr, kam es auf der L3260 zwischen Hüttenthal und Mossautal zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwerst verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 24-jähriger Motorradfahrer die L3260 aus Richtung Hüttenthal kommend in Fahrtrichtung Mossautal, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn von rechts querte. Es kam zur Kollision zwischen dem Motorrad und dem Wildtier. Der 24-Jährige erlitt hierbei schwerste Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die L3260 im betroffenen Streckenabschnitt voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Odenwald
Polizeistation Erbach
Neue Lustgartenstraße 7
64711 Erbach
Rebscher, PHK
Telefon: 06062 / 953-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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