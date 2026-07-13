Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei kontrolliert "Elektro-Zweiräder"/Mehrere Verstöße geahndet

Darmstadt (ots)

Kontrollen von Zweirädern aber auch von Elektrokleinstfahrzeugen nehmen im täglichen Streifendienst immer mehr an Bedeutung zu. Aufgrund dessen fanden am Freitag (10.07.), im Rahmen eines Lehrgangs der Hessischen Hochschule für öffentliches Management (HÖMS), Kontrollen an mehreren Stellen im Stadtgebiet, unter anderem im Bereich Hügelstraße/Neckarstraße, Pallaswiesenstraße/Kasinostraße und am Luisenplatz/Luisenstraße statt. An den Kontrollen nahmen auch Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen teil.

Im Zeitraum von etwa dreieinhalb Stunden wurden 35 Fahrzeuge, vorwiegend E-Scooter und Pedelecs, aber auch Kleinkrafträder kontrolliert. Die Einsatzkräfte stellten hierbei fünf Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und drei Fälle wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wegen zu schneller E-Scooter fest. Der Fahrer eines Kleinkraftrades hatte ebenfalls keine Fahrerlaubnis vorzuweisen. In allen Fällen erstattete die Polizei Anzeige.

Weil auf einem E-Scooter ein falsches Kennzeichen aufgeklebt war, ermitteln die Ordnungshüter nun auch gegen diesen Nutzer wegen des Verdachts der Urkundenfälschung. Weiterhin stoppten die Kontrolleure einen E-Scooter-Fahrer unter dem Einfluss von Amphetamin und Cannabis. Sein Scooter war nicht versichert und außerdem hatte der Mann unter anderem Amphetamin und Cannabis dabei.

Dreimal stellten die Polizisten auch die Missachtung roter Ampeln durch einen E-Scooter- einen Pedelec- und einen Autofahrer fest. Alle erwarten nun entsprechende Bußgelder. Bei einem aus Osteuropa stammenden E-Scooter-Fahrer behielten die Ordnungshüter wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis an Ort und Stelle 500 Euro zur Sicherung des nun anstehenden Ermittlungsverfahrens ein. Sein Scooter war bis zu 40 km/h schnell.

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