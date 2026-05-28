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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall zwischen Lkw und Fußgängerin

Pforzheim (ots)

Am Dienstag, 27. Mai, ist es in der Kiehnlestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Fußgängerin gekommen.

Nach derzeitigem Stand überquerte die 84-jährige Fußgängerin die Fahrbahn und lief hierbei seitlich in einen vorbeifahrenden Lkw. Offenbar ging die Frau davon aus, dass das Fahrzeug geradeaus in Richtung Innenstadt weiterfahren würde und nicht dem Verlauf der Kiehnlestraße folgt.

Der 45-jährige Lkw-Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Die Fußgängerin erlitt eine Platzwunde an der Stirn und wurde zu Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Anna Schwalbe, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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