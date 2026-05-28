Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gefahrgutkontrolle auf der A8 - zahlreiche Verstöße festgestellt

Pforzheim (ots)

Am Mittwoch, 27. Mai, führten Beamte der Verkehrspolizei auf dem Parkplatz Waisenrain an der Bundesautobahn 8 gezielte Kontrollen mit dem Schwerpunkt Gefahrgut durch. An der Kontrollaktion beteiligt waren zudem das Bundesamt für Logistik und Mobilität, das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg sowie die Industrie- und Handelskammern Baden-Württemberg.

Im Verlauf der Kontrollmaßnahmen wurden zahlreiche Fahrzeuge überprüft. Dabei stellten die Einsatzkräfte eine Vielzahl an Verstößen fest.

Neben Mängeln im Bereich der Ladungssicherung und festgestellten Überladungen wurden insbesondere Verstöße gegen Sozialvorschriften festgestellt. Hierzu zählten unter anderem Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten, Überschreitungen der Tageslenkzeiten sowie Unterschreitungen der vorgeschriebenen Ruhezeiten gemäß der Fahrpersonalverordnung.

Gerade im Zusammenhang mit dem Transport von Gefahrgut können bereits kleinere Verstöße schwerwiegende Folgen haben, da von den beförderten Stoffen im Falle eines Unfalls erhebliche Gefahren für Menschen, Umwelt und Infrastruktur ausgehen können.

In mehreren Fällen mussten die Weiterfahrten untersagt werden, bis die festgestellten Mängel behoben beziehungsweise die vorgeschriebenen Ruhezeiten eingehalten wurden. Darüber hinaus wurde bei einem Fahrer ein unerlaubter Aufenthalt festgestellt. Entsprechende Maßnahmen wurden eingeleitet.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Einhaltung der Vorschriften im gewerblichen Güterverkehr von zentraler Bedeutung für die Verkehrssicherheit ist. Verstöße, insbesondere im Bereich der Lenk- und Ruhezeiten oder bei der Ladungssicherung, erhöhen das Risiko von Verkehrsunfällen erheblich. Die Kontrollen werden auch künftig fortgeführt, um die Sicherheit auf den Autobahnen zu gewährleisten und Verstöße konsequent zu ahnden.

Anna Schwalbe, Pressestelle

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