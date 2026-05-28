Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Pforzheim - Trickdiebstahl endet in Verfolgungsfahrt, Täter wird festgenommen

Pforzheim (ots)

Am Mittwoch, gegen 12 Uhr, wurde ein Trickdiebstahl in der Pforzheimer Oststadt gemeldet. Ein 34-jähriger Autofahrer hatte angehalten, um sich bei einer Passantin nach dem Weg zu erkundigen. Scheinbar im Dank für die Wegbeschreibung übergab der Autofahrer der Frau eine Kette und einen Ring. Nachdem der Mann weggefahren war, bemerkte die Passantin, dass ihre eigene Halskette fehlte.

Die sofort alarmierte Streife konnte den Pkw des Tatverdächtigen im Verlauf der Fahndung ausmachen. Der Fahrer nahm die Streife wahr und versuchte mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit zu flüchten. Hierbei fuhr der Tatverdächtige zeitweise auf dem Gehweg, um Fahrzeuge zu überholen und missachtete das Rotlicht einer Ampel. In Folge kam es zu einem Verkehrsunfall an einer Ampelkreuzung im Bereich der Östlichen Karl-Friedrich-Straße und der Parkstraße. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Der Tatverdächtige versuchte zu Fuß zu entkommen, konnte jedoch von den Einsatzkräften festgenommen werden. So zeigt sich, dass eine Flucht vor der Polizei nicht aussichtsreich ist und nur unnötig Andere in Gefahr bringt.

Ein vorläufiger Test deutete darauf hin, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Svenja Frick, Pressestelle

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