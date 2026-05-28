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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Pforzheim) Zaun aufgeschnitten - Stromkabel entwendet - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Unbekannte schnitten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 08:30 Uhr, einen Zaun am Wartbergschwimmbad auf und gelangten auf das Gelände. Dort entwendeten die Diebe ein Stromkabel. Insgesamt liegt der Schaden im vierstelligen Bereich.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 186 3211 beim Polizeirevier Pforzheim Nord zu melden.

Svenja Frick, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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