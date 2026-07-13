Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Mehrfamilienhaus

46- und 48-Jähriger nach Festnahme in Untersuchungshaft

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen haben mehrere Streifen der Darmstädter Stadtreviere am Freitagabend (10.7.) einen 46-Jährigen und einen 48-Jährigen vorläufig festgenommen.

Gegen 23.45 Uhr verständigten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten verdächtige Geräusche aus einer Wohnung in der Straße "Am Nordbahnhof". Zügig hinzugezogene Streifen konnten auf dem Dachboden des Mehrfamilienhauses die beiden 46 und 48 Jahre alten Männer, die sich dort versteckt hielten, festnehmen.

Das Diebesgut, welches zuvor aus einer Wohnung erbeutet wurde, stellten die Gesetzeshüter ebenfalls auf dem Dachboden fest. Die Polizeistreifen brachten die Tatverdächtigen anschließend zur Wache.

Im Laufe des Samstags (11.7.) wurden die beiden Tatverdächtigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, der einen Haftbefehl gegen sie erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete. Im Anschluss wurden sie in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

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