Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Wohnungseinbrecher haben Geld im Visier

Kelsterbach (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ermittelt nun das Rüsselsheimer Einbruchskommissariat K 20. Am Sonntag (12.07.), in der Zeit zwischen 10.00 und 22.30 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter in die Räume im Dessauer Weg ein, durchsuchten anschließend Zimmer sowie Schränke und entwendeten anschließend Geld.

Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

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