Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trickdiebstahl in Seniorenresidenz

Ludwigshafen-Süd (ots)

Am gestrigen Mittwochabend, im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 18:00 Uhr, wurde die 92-jährige Bewohnerin einer Seniorenresidenz in Ludwigshafen am Rhein, Opfer eines Trickdiebstahls. Die unbekannten Täter - eine männliche und eine weibliche Person - gaben der Geschädigten gegenüber an, dass sie eine Wohnung in dem Gebäude kaufen und sich daher ihre Wohnung anschauen wollten. Die Geschädigte bat die Täter herein. Anschließend wurde sie durch den männlichen Täter in ein Gespräch verwickelt, während sich die Täterin in das Schlafzimmer begab und Bargeld entwendete. Anschließend verließen die Täter die Wohnung. Die unbekannte Täterin wurde als etwa 40 Jahre alt, geschminkt und mit einem Mantel bekleidet beschrieben. Der Täter sei etwa 50 Jahre alt, ca. 180m groß und von kräftiger Statur gewesen. Wer kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

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