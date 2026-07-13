Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: 24-Jähriger verletzt Polizeibeamten nach Ruhestörung

Dieburg (ots)

Nachdem es am Sonntagmorgen (12.7.) zu einem Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte kam, muss sich nun ein 24-Jähriger in mehreren Ermittlungsverfahren strafrechtlich verantworten.

Gegen 5 Uhr wurden die Einsatzkräfte aufgrund einer Ruhestörung im Bereich der Groß-Umstädter-Straße alarmiert. Vor Ort stellte die Streife unter anderem den 24-Jährigen fest. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass sich der Mann illegal in der Bundesrepublik aufhalten soll, weshalb die Gesetzeshüter ihn vorläufig festnahmen. Nachdem die Streife ihn zur nächstgelegenen Polizeiwache brachte wurde der Tatverdächtige zunehmend aggressiver, weshalb er gefesselt werden sollte. Hierbei verletzte er einen Polizeibeamten am Arm. Der Beamte konnte seinen Dienst mit leichten Verletzungen fortsetzen.

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