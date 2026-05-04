Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gemeinsame Radtour im Rahmen von STADTRADELN: Polizeiwache Maxdorf und der Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde Maxdorf setzen Zeichen für mehr Verkehrssicherheit

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Maxdorf (ots)

Auch in diesem Jahr fand im Rahmen der diesjährigen STADTRADELN-Aktion am Montag, 04. Mai 2026 eine gemeinsame Fahrradtour unter Beteiligung der Polizeiwache Maxdorf sowie auf Initiative des Seniorenbeirates der Verbandsgemeinde Maxdorf statt. Ziel der Veranstaltung war es, für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu sensibilisieren und insbesondere auf Gefahrenstellen für Radfahrer aufmerksam zu machen. Die 19 Teilnehmenden legten gemeinsam eine Strecke durch die Verbandsgemeinde Maxdorf zurück. Entlang der Route wurden gezielt Bereiche angesteuert, die aus Sicht von Radfahrenden besondere Risiken bergen. Dazu zählen unter anderem unübersichtliche Kreuzungen, zu schmale Radwege, plötzlich endende Verkehrsführungen sowie stark frequentierte Straßenabschnitte. Die Polizei nutzte die Gelegenheit, um vor Ort konkrete Hinweise zum sicheren Verhalten im Straßenverkehr zu geben. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf dem Thema Überholabstand: Hier beträgt der Mindestabstand innerorts 1,5 Meter und außerorts 2,0 Meter. Die Einhaltung dieser Abstände ist entscheidend, um Unfälle zu vermeiden und das Sicherheitsgefühl von Radfahrenden zu stärken. Zur Veranschaulichung dieses Mindestabstandes wurden an einigen Fahrrädern sogenannte "Schwimmnudeln" seitlich angebracht. Zudem wurde auf eine häufig unterschätzte Unfallursache hingewiesen: das unachtsame Öffnen von Fahrzeugtüren ("Dooring"). Insbesondere am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge stellen eine Gefahr dar, wenn Türen plötzlich geöffnet werden. Die Polizei empfiehlt daher die Anwendung des sogenannten "Dutch Reach", bei dem die Fahrzeugtür mit der vom Türgriff abgewandten Hand geöffnet wird. Dadurch dreht sich der Oberkörper automatisch und der Blick fällt in Richtung des rückwärtigen Verkehrs- herannahende Radfahrende können so besser erkannt werden. Darüber hinaus wurden Tipps zur besseren Sichtbarkeit, zur richtigen Einschätzung von Verkehrssituationen sowie zur gegenseitigen Rücksichtnahme vermittelt. Die direkte Ansprache im Rahmen der gemeinsamen Tour ermöglichte einen offenen Austausch zwischen Polizei und Bürgern. Die Veranstaltung wurde von allen Beteiligten wieder mal als gelungen bewertet und unterstreicht die Bedeutung von Kooperation und Dialog für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Die Polizeiwache Maxdorf begrüßt die Initiative ausdrücklich und freut sich auf das nächste STADTRADELN 2027.

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