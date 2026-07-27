Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Diebstahl aus unverschlossenem Auto

Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 23.07.2026, auf Freitag, 24.07.2026, wurde auf Videoaufzeichnungen in Grießen ein bislang unbekannter Tatverdächtiger festgehalten, der ein unverschlossenes Auto durchwühlte und sich verdächtig auf einem Grundstück umsah. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit gegenstand der Ermittlungen des Polizeipostens Wutöschingen. Dieser sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges in Grießen wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Außerdem werden Anwohnende gebeten ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei mitzuteilen. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07746 9285 0 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Telefon 07751 8316531 entgegen.

TIPP Ihrer Polizei:

Lassen sie keine Wertsachen im Fahrzeug zurück und vergewissern sie sich, dass die Fenster vollständig geschlossen sind und ihr Fahrzeug verschlossen ist.

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