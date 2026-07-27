Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen- Schwaningen: Illegales Feuer

Freiburg (ots)

Am Samstag, 25.07.2026 wurde die Freiwillige Feuerwehr gegen 14:15 Uhr wegen eines Feuers in der Nähe des Sportplatzes Schwaningen alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass Holzabfälle verbrannt wurden. Das Verbrennen von Abfall außerhalb der dafür zugelassenen Abfallbeseitigungsanlagen ist eine Ordnungswidrigkeit und wurde dem Landratsamt Waldshut zur Ahndung gemeldet. Zudem werden in der Regel die Kosten für den Feuerwehreinsatz in Rechnung gestellt.

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