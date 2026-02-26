Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB6: Waghalsiges Fahrmanöver einer unbekannten Person führt zu Unfall mit verletzter Person - Zeugenaufruf

Mannheim/BAB6 (ots)

Am Mittwochabend wurde ein 36-jähriger Jaguar-Fahrer bei einem Unfall auf der A 6 zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Mannheim leicht verletzt. Die unfallverursachende Person entfernte sich mit einem dunkelfarbigen Auto unerlaubt von der Örtlichkeit.

Der 36-Jährige war mit seinem weißen Fahrzeug gegen 21:00 Uhr kurz hinter dem Autobahnkreuz Viernheim in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs. Er fuhr auf dem linken der vier Fahrstreifen, als plötzlich eine unbekannte Person mit einem nicht näher bekannten Auto unmittelbar vom Beschleunigungsstreifen der A 6 über die drei Fahrspuren auf den linken Fahrstreifen fuhr.

Der 36-Jährige erkannte das riskante Fahrmanöver des oder der Unbekannten und konnte durch eine Vollbremsung sowie ein Ausweichmanöver nach links eine Kollision mit dem Auto verhindern. Er prallte jedoch in die linksseitig befindliche Betonleitwand, geriet ins Schleudern und kam anschließend quer auf dem linken und mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Hierdurch wurde der Fahrer des weißen Jaguars leicht verletzt, von Rettungskräften vor Ort medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Jaguar wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass dieser anschließend nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt bei etwa 30.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste zeitweise der mittlere und linke Fahrstreifen gesperrt werden.

Die unfallverursachende Person verließ anschließend unerlaubt die Örtlichkeit.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 47093-0 zu melden.

