POL-MA: Mannheim: Trickreiche Diebe erbeuten Bargeld bei Seniorin - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine ältere Frau wurde am Mittwoch im Mannheimer Stadtteil Vogelstang Opfer von Trickdieben.

Gegen 10 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Wohnungstür der Seniorin in einem Mehrfamilienhaus im Dessauer Weg und gab vor, die Heizungen im Anwesen überprüfen zu müssen. Dazu forderte er die Frau auf, sämtliche Wasserhähne in der Wohnung zu öffnen und das Wasser laufen zu lassen. Als Entschädigung sollte die Frau 30 Euro erhalten. Diese müsste ihm hierzu jedoch einen 200-Euro-Schein wechseln. Dies lehnte die Frau ab. Auch in der ebenfalls von ihr bewohnten Nachbarwohnung wurde in gleicher Weise die Heizung überprüft. Nachdem der Unbekannte das Haus wieder verlassen hatte, stellte die Frau fest, dass ihre Geldbörse mit dem Haushaltsgeld sowie mehrere Ringe gestohlen worden waren. Offenbar hatte sich eine zweite Person in die Wohnung geschlichen, während die Seniorin von dem Unbekannten abgelenkt war.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: - männlich - ca. 30 bis 40 Jahre alt - ca. 170 cm groß - schlank - trug eine schwarze Schirmmütze - war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und Hose - sprach akzentfrei Deutsch und war redegewandt Die Ermittlungen des Polizeipostens Mannheim-Vogelstang dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0621/71849-0 zu melden.

In diesem Zusammenhang wird auf folgende Verhaltenshinweise verwiesen:

- Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! - Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch. - Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an. - Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Fordern Sie von Amtspersonen immer den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig (nach Druck, Foto und Stempel). Sorgen Sie für gute Beleuchtung und benutzen Sie, wenn nötig, eine Sehhilfe. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus und ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu. - Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. - Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe. - Pflegen Sie Kontakt zu älteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen, und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.

Weitere Informationen, wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Betrugsmaschen schützen können, finden Sie auch online: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

