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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 61-Jähriger unter Alkoholeinfluss mit PKW im Parkhaus unterwegs - #polsiwi

Siegen (ots)

Bereits am Dienstag (21.07.2026) befuhr ein 61-Jähriger ein Parkhaus in der Straße "Obergraben" in Siegen. Dabei kam es zu mehreren Kollisionen.

Gegen 13:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem PKW, der in einem Parkhaus gegen mehrere Einrichtungen gefahren sein soll. Wie sich vor Ort herausstellte, wollte ein 61-Jähriger mit einem schwarzen VW in dem Parkhaus parken. Beim Abfahren der Parkebenen kollidierte er mit den Wänden des Parkhauses sowie einem Rolltor und einem Verkehrszeichen. Nicht nur das Innere des Parkhauses, auch sein PKW wurden dabei so stark beschädigt, dass die Airbags auslösten.

Bei der Personenkontrolle des VW-Fahrers ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum. Dies bestätigte ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest, der 1,8 Promille anzeigte. Anschließend wurde dem 61-Jährigen durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ein Ergebnis steht derzeit noch aus. Der Führerschein wurde durch die eingesetzten Beamten sichergestellt.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 21.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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