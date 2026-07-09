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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 30-Jähriger

Weinheim / Speyer (ots)

Seit Mittwoch, 08.07.2026, 11:00 Uhr, wird eine in Speyer wohnende 30-jährige Frau vermisst. Sie verließ am 08.07.2026 gegen 11:00 Uhr ein Krankenhaus in Weinheim. In der Folge hielt sich die Vermisste möglicherweise in Karlsruhe auf. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 30-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 30-Jährigen:

   - ca. 175 cm groß
   - kräftigere Figur
   - über die Schulter reichende braune Haare
   - braune Augen
   - bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, schwarzen 
     Sportschuhen (weiße Sohle), grauem T-Shirt mit Blumenaufdruck

Weitere Informationen und ein Lichtbild der Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/o5auHQe

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621-963 32312 an den Kriminaldauerdienst der Kriminaldirektion Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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