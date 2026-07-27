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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Rollerfahrerin im Kreisverkehr übersehen - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 24.07.2026, kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Unfall am Kreisverkehr in der Hauptstraße zum Weiherweg. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah ein 66-jähriger VW-Fahrer, der vom Weiherweg in den Kreisverkehr einfahren wollte, eine bereits im Kreisverkehr fahrende 46-jährige Zweiradfahrerin und touchierte diese. Dadurch kam sie zu Fall und verletzte sich. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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