Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der L3146

Vogelsbergkreis (ots)

Mücke. Am frühen Mittwochmorgen (15.07.), gegen 6.50 Uhr, kam es auf der L 3146 zwischen den Ortschaften Bernsfeld und Burg-Gemünden zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es dabei zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Krad. Die Rettungsmaßnahmen laufen derzeit - die L3146 ist vollgesperrt. Ortskundige werden gebeten den Bereich der Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet.

(Marc Leipold)

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