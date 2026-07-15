PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der L3146

Vogelsbergkreis (ots)

Mücke. Am frühen Mittwochmorgen (15.07.), gegen 6.50 Uhr, kam es auf der L 3146 zwischen den Ortschaften Bernsfeld und Burg-Gemünden zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es dabei zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Krad. Die Rettungsmaßnahmen laufen derzeit - die L3146 ist vollgesperrt. Ortskundige werden gebeten den Bereich der Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 14.07.2026 – 18:37

    POL-OH: Unbekannte männliche Person in Romrod festgestellt

    Landkreis Vogelsberg (ots) - Heute Mittag (14.07.) wurde gegen 15 Uhr eine unbekannte männliche Person in Romrod festgestellt. Die Person ist nicht in der Lage sich zu artikulieren. Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe bei der Suche nach der Herkunft der unbekannten Person. Hinweise können unter der Telefonnummer 0661/105-0 an das Polizeipräsidium Osthessen oder jede anderen Polizeidienststelle gegeben ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 14:51

    POL-OH: Versuchter Einbruch in Fitnessstudio - Beifahrertür durchstochen - Handy entwendet

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Versuchter Einbruch in Fitnessstudio Bebra. Zwischen Sonntag (12.07.), gegen 21 Uhr, und Montag (13.07.), gegen 6 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Eingangstür eines Fitnessstudios in der Hersfelder Straße aufzuhebeln. Da die Tür dem Versuch standhielt, ließen die Unbekannten von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten vom ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren