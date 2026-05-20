Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Zoll beendet illegalen Aufenthalt und illegale Beschäftigung - 12 Arbeitnehmer ohne Arbeitserlaubnis

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Duisburg; Kreis Wesel (ots)

Bei einer Prüfung zur Bekämpfung von Schwarzarbeit in Voerde trafen Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamts Duisburg, Finanzkontrolle Schwarzarbeit Emmerich, auf einem Betriebsgelände u.a. 12 chinesische Staatsangehörige bei Be- und Entladetätigkeiten für mehrere Logistikbetriebe an.

Zwei Arbeitnehmer versuchten sich zunächst durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Die Personen konnten jedoch dabei aufgehalten werden. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen die zwei Personen der Verdacht des illegalen Aufenthaltes besteht. Während der Personenbefragungen der anderen Arbeitnehmer ergab sich bei acht weiteren Personen der gleiche Verdacht. Zwei Personen stehen unter Verdacht des Arbeitens ohne Arbeitsgenehmigung.

Die Beamtinnen und Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit leiteten gegen die angetroffenen Personen jeweils ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts ein. Unter Zuhilfenahme von Dolmetschern wurden die Personen vernommen und für Folgemaßnahmen der Ausländerbehörde übergeben.

Auch gegen die Arbeitgeber wurden Strafverfahren wegen des Verdachts auf ausländerrechtliche Verstöße eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt die Finanzkontrolle Schwarzarbeit Emmerich des Hauptzollamts Duisburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kleve.

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