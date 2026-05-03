Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Gemeinschaftliche Körperverletzung zum Nachteil eines Mannes in Losheim am See Ortsteil Britten

Losheim am See OT Britten (ots)

Am 01.05.2026 gegen 20:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Nordsaarland ein Ereignis mitgeteilt, bei welchem drei männliche Personen auf eine einzelne Person, ebenfalls männlich, eingeschlagen und auch auf die dann am Boden liegende Person eingetreten haben.

Als Tatort der gemeinschaftlich begangenen Körperverletzung wurde die Hauptdurchgangsstraße im Losheimer Ortsteil Britten genannt. Die Täter flüchteten anschließend in einem den Ermittlungen bekannten Pkw.

Trotzdem, dass die Tat durch mehrere Personen gesehen wurde, werden Bürger, welche ergänzende sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder nähere Hinweise zum Tatgeschehen machen können, darum gebeten, ihre Beobachtungen an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Rufnummer 06871/90010 oder auch an jede andere Polizeidienststelle mitzuteilen.

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