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Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Waldbrand zwischen Losheim und Mitlosheim. Die Polizei sucht Zeugen.

Losheim am See (ots)

Am Abend ("Hexennacht") des 30.04.2026, gegen 20:50 Uhr, kommt es zu einem Waldbrand zwischen Losheim und Mitlosheim, ca. 300m linksseitig der L157 in Richtung Mitlosheim gesehen. Hier kommt es mehrere hundert Meter von bebauter Ortslage entfernt, in dem überwiegend gerodeten Waldbereich zu einem Brand im trockenen Unterholz, auf einer Fläche von ca. 100 x 200m. Durch das Feuer wurde in diesem Bereich der Waldboden, Unterholz und einzelne Bäume beschädigt. Zur Brandentstehung können zur Zeit keine Angaben gemacht werden. Die Feuerwehr befand sich mit ca. 160 Einsatzkräften, aus umliegenden Löschbezirken vor Ort und konnte die Ausbreitung des Brandes im trockenen Unterholz schnell unterbinden und das Feuer löschen. Zu einer konkreten Gefahr für die umliegenden Ortschaften kommt es nicht. Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung mach können, werden gebeten, sich mit der PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland
NORDSL- DGL, PHK König
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/9001230
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
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Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell

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