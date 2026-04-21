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Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 12-jährigen Kind

Wadern (ots)

Die öffentliche Fahndung nach dem 12-jährigen Mädchen aus dem Raum Wadern (Bezug zur Pressemitteilung der PI Nordsaarland vom 21.04.2026) kann eingestellt werden. Das Mädchen konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland
NORDSL- KED
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/90010
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell

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