Polizeiinspektion Nordsaarland
POL-Nordsaarland: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 12-jährigen Kind
Wadern (ots)
Die öffentliche Fahndung nach dem 12-jährigen Mädchen aus dem Raum Wadern (Bezug zur Pressemitteilung der PI Nordsaarland vom 21.04.2026) kann eingestellt werden. Das Mädchen konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung.
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