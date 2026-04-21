POL-Nordsaarland: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 12-jährigen Kind

Weiskirchen (ots) - Sprichwörtlich selbst ein Ei ins Nest gelegt, haben sich zwei männliche Personen, welche der Polizei am frühen Ostersonntag als Randalierer in Weiskirchen gemeldet wurden. Nachdem die Polizei vor erschien und die Lage geklärt hatte, konnte bei einer der Personen ein Fahndungstreffer erzielt werden. Die mit Haftbefehl gesuchte Person wurde anschließend einer Gewahrsahmszelle der Polizeiinspektion ...

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