Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin und anschließender Verkehrsunfallflucht

66679 Losheim am See (ots)

Am 21.04.2026 wurden die Beamten der PI Nordsaarland gegen 14:50 zu einem Verkehrsunfall nach Losheim am See in die Saarbrücker Straße gerufen. Eine 39-jährige Verkehrsteilnehmerin hatte ihr Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand geparkt und stieg aus ihrem Fahrzeug aus. Als sie noch auf der Fahrbahn stand und die Fahrzeugtür schloss, wurde sie von einem vorbeifahrenden Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert. Die Frau wurde dadurch leicht verletzt. Sie erlitt Prellungen, Hämatome, sowie Verdacht auf Schleudertrauma. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Zu dem Fahrer oder der Fahrerin des flüchtigen Fahrzeuges liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Opel, älteres Modell, etwas höher gebaut handeln. Wer Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug, Unfallhergang oder unfallflüchtiger Person machen kann, wird gebeten sich unter Tel.: 06871/90010 mit der Polizeiinspektion Nordsaarland in Verbindung zu setzen.

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