PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nordsaarland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin und anschließender Verkehrsunfallflucht

66679 Losheim am See (ots)

Am 21.04.2026 wurden die Beamten der PI Nordsaarland gegen 14:50 zu einem Verkehrsunfall nach Losheim am See in die Saarbrücker Straße gerufen. Eine 39-jährige Verkehrsteilnehmerin hatte ihr Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand geparkt und stieg aus ihrem Fahrzeug aus. Als sie noch auf der Fahrbahn stand und die Fahrzeugtür schloss, wurde sie von einem vorbeifahrenden Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert. Die Frau wurde dadurch leicht verletzt. Sie erlitt Prellungen, Hämatome, sowie Verdacht auf Schleudertrauma. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Zu dem Fahrer oder der Fahrerin des flüchtigen Fahrzeuges liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Opel, älteres Modell, etwas höher gebaut handeln. Wer Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug, Unfallhergang oder unfallflüchtiger Person machen kann, wird gebeten sich unter Tel.: 06871/90010 mit der Polizeiinspektion Nordsaarland in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland
NORDSL- DGL
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/90010
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nordsaarland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nordsaarland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nordsaarland
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 11:42

    POL-Nordsaarland: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 12-jährigen Kind

    Wadern (ots) - Die öffentliche Fahndung nach dem 12-jährigen Mädchen aus dem Raum Wadern (Bezug zur Pressemitteilung der PI Nordsaarland vom 21.04.2026) kann eingestellt werden. Das Mädchen konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 03:46

    POL-Nordsaarland: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 12-jährigen Kind

    Wadern (ots) - Seit dem 20.04.2026, gegen 21:50 Uhr, wird eine 12 Jähige vermisst. Zurzeit wird davon ausgegangen, dass sie ihr Elternhaus im Waderner Stadtteil Morscholz freiwillig verlassen hat. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass dem Mädchen etwas zugestoßen ist. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die die Vermisste nach 21:50 Uhr gesehen haben. ...

    mehr
  • 05.04.2026 – 09:11

    POL-Nordsaarland: Ostern in der JVA

    Weiskirchen (ots) - Sprichwörtlich selbst ein Ei ins Nest gelegt, haben sich zwei männliche Personen, welche der Polizei am frühen Ostersonntag als Randalierer in Weiskirchen gemeldet wurden. Nachdem die Polizei vor erschien und die Lage geklärt hatte, konnte bei einer der Personen ein Fahndungstreffer erzielt werden. Die mit Haftbefehl gesuchte Person wurde anschließend einer Gewahrsahmszelle der Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren