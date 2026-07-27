Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen

Tiengen: 24-Jähriger überfallen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 26.07.2026, wurde gegen 5:10 Uhr ein 24-Jähriger durch zwei bislang unbekannte Tatverdächtige auf einem Tankstellengelände in der Schaffhauser Straße in Tiengen ausgeraubt. Die beiden Tatverdächtigen erlangten Bargeld im dreistelligen Bereich und entkamen trotz sofortiger Fahndung. Der 24-Jährige blieb unverletzt. Das Kriminalkommissariat Waldshut hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Freiburg nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 0761 882 2880 entgegen.

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