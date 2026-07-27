Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Einbruch in Wohnhaus - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 24.06.2026, bis Samstag 25.07.2026, gelangte bislang unbekannte Täterschaft in ein als Ferienhaus genutztes Wohnhaus in der Zimmermannstraße in Laufenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und Schränke durchwühlt. Die Täterschaft entkam mit Bargeld und Silberbesteck. Das Kriminalkommissariat Waldshut hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Freiburg nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 0761 882 2880 entgegen.

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