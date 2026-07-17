Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Kreuzung Schuraer Straße/Zur Dörre - insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden (16.07.2026)

Spaichingen (ots)

Insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Kreuzung Schuraer Straße/Zur Dörre ereignet hat. Ein 27-jähriger Skoda-Fahrer überquerte die Kreuzung vom "Eschenwasen" kommend in Richtung "Zur Dörre". Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Schuraer Straße in Richtung Ortsausgang fahrenden 20-Jährigen, der mit einem Renault Clio unterwegs war. Infolge der Kollision lösten an dem Clio die Airbags aus, der Skoda drehte sich einmal um die eigene Achse. Der 27-Jährige blieb unverletzt. Der 20-Jährige und seine 44 Jahre alte Beifahrerin kamen vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Den an den beteiligten Autos entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf je etwa 10.000 Euro. Beim Skoda dürfte es sich um einen wirtschaftlichen Totalschaden handeln. Abschleppdienst kümmerten sich um die Bergung der nicht mehr fahrbereiten Wagen.

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