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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fahrraddiebe auch in Brombach unterwegs

Freiburg (ots)

Von Freitag 24.07.2026 auf Samstag, 25.07.2026, waren mutmaßliche Fahrraddiebe in Brombach unterwegs.

Ein Bewohner in der Lörracher Straße meldete ein beschädigtes Schloss seines Kellerabteils. Nach Sachlage wurde nichts aus dem Kellerabteil entwendet.

Aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses, ebenfalls in der Lörracher Straße, entwendete eine unbekannte Täterschaft unter anderem ein Mountainbike sowie ein Rennrad. Der Kaufpreis der beiden Fahrräder lag wohl bei 18.000 Euro.

In dem gleichen Zeitraum versuchte eine unbekannte Täterschaft ein Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Hüsinger Straße aufzuhebeln. Die Täterschaft gelangte nicht in das Haus.

Ebenfalls in dem gleichen Zeitraum entwendete eine unbekannte Täterschaft zwei Fahrräder aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Hartmattenstraße in Lörrach. Die Tür zu dem besagten Keller sowie die entwendeten Fahrräder seien nicht verschlossen gewesen. Weitere Erkenntnisse über das Diebesgut liegen hier nicht vor.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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