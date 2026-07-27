Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 26.07.2026, gegen 14.15 Uhr, kam es in der Burgunderstraße in Bad Bellingen zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung von zwei Pkws.

Eine 41-jährige Pkw-Fahrerin wollte in der Burgunderstraße an drei am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuge vorbeifahren. Die 41-Jährige beabsichtigte nach dem Passieren der drei am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeuge wieder nach rechts einzuscheren, um einer entgegenkommenden 87-jährigen Pkw-Fahrerin die Durchfahrt zu ermöglichen. Nach bisherigen Erkenntnissen wartete die 87-Jährige jedoch die vollständige Durchfahrt der Engstelle der 41-Jährigen nicht ab und setzte ihre Fahrt fort. Dabei touchierte sie die linke hintere Fahrzeugseite des Pkws der 41-Jährigen. Eine Schadenshöhe ist hier nicht bekannt.

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