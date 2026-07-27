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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 26.07.2026, gegen 14.15 Uhr, kam es in der Burgunderstraße in Bad Bellingen zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung von zwei Pkws.

Eine 41-jährige Pkw-Fahrerin wollte in der Burgunderstraße an drei am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuge vorbeifahren. Die 41-Jährige beabsichtigte nach dem Passieren der drei am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeuge wieder nach rechts einzuscheren, um einer entgegenkommenden 87-jährigen Pkw-Fahrerin die Durchfahrt zu ermöglichen. Nach bisherigen Erkenntnissen wartete die 87-Jährige jedoch die vollständige Durchfahrt der Engstelle der 41-Jährigen nicht ab und setzte ihre Fahrt fort. Dabei touchierte sie die linke hintere Fahrzeugseite des Pkws der 41-Jährigen. Eine Schadenshöhe ist hier nicht bekannt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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