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Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Schwerer Verkehrsunfall bei Mettlach

Mettlach (ots)

Am 24.05.2026 gegen 20:40 Uhr kam es auf der B 51 bei Mettlach zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein PKW wurde von Saarhölzbach in Richtung Mettlach geführt und geriet in einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern. In einer angrenzenden Böschung überschlug sich das Fahrzeug, kam auf der Fahrbahn in Endlage und geriet in Brand. Die beiden Insassen des PKW wurden aus dem Fahrzeug geschleudert. Ein 41-jähriger Insasse verstarb an der Unfallstelle. Ein 31-jähriger Insasse wurde schwer verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Saarbrücker Klinik verbracht. Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Gutachter beauftragt. Die B 51 war im Bereich der Unfallstelle bis in die Nacht voll gesperrt. Zeugen, die Wahrnehmungen zu dem Unfall getroffen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Merzig in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Merzig
MZG- DGL
Gutenbergstraße 30
66663 Merzig
Telefon: 06861/7040
E-Mail: pi-merzig@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell

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