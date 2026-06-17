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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kontrollen im öffentlichen Raum

Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach (ots)

Am Dienstag, 16.06.2026 führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen Bernkastel-Kues und Zell mit Unterstützung des Ordnungsamtes der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues in der Zeit von 13:00 bis 22:00 Uhr gemeinsame Kontrollen im Hinblick auf das Mitführverbot von Messern im ÖPNV sowie Jugendschutz mit den örtlichen Schwerpunkten Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach durch. Im Rahmen dieser Kontrollen wurden im Stadtgebiet Bernkastel-Kues bei zwei Personen verbotenen Gegenstände in Form von Messern aufgefunden und sichergestellt. Gegen die beiden Betroffenen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Des Weiteren wurden zwei Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz eingeleitet. In einem Fall konsumierte der Betroffene sein Cannabis in der Nähe eines Spielplatzes. Im Rahmen der Jugendschutzkontrollen erfolgten bei drei Jugendlichen eine Sicherstellung von Tabakwaren. Zudem wurden durch die Einsatzkräfte 12 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verkehrsverstößen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich
Polizeiinspekion Bernkastel-Kues
Telefon: 06531-95270
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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