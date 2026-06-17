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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Oberstadtfeld (ots)

Am Samstag, den 13.06.2026 befuhr gegen 08:05 Uhr ein 20-Jähriger Mann aus dem Stadtgebiet Daun die zwischen Üdersdorf und Oberstadtfeld verlaufende K 6.

Im weiteren Verlauf kam dem jungen Fahrer ein Fahrzeug auf dessen Fahrspur entgegen, sodass der Mann, um eine Kollision zu vermeiden, gezwungen war, nach links auszuweichen.

Im Zuge dessen verunfallte der junge Fahrer im Straßengraben, das entgegenkommende Fahrzeug setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Der Verunfallte konnte angeben, dass es sich möglicherweise um einen weißen Kleinwagen mit vermutlich niederländischer Länderkennung handelte.

Sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug beziehungsweise zum Unfallhergang werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592-96260 erbeten

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Polizeiinspektion Daun
Mainzer Str. 19
Christoph Zimmer, POK
54550 Daun
06592/96260
pidaun@polizei.rlp.de

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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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