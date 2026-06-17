Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 14.06.2026, 12:00 Uhr bis 15.06.2026, 21:45 Uhr beschädigten bisher unbekannte Täter einen im Bereich der Burgstraße in Wittlich abgestellten Personenkraftwagen, indem dieser mittels eines spitzen Gegenstandes an der Heckklappe zerkratzt wurde.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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