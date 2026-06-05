Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 327 von 1727 Fahrzeugen zu schnell Unterwegs - Polizei führte Geschwindigkeitsmessungen auf HTS durch

Geisweid/Kreuztal (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein hat am Donnerstag (04.06.2026) Geschwindigkeitsmessungen auf der HTS durchgeführt.

Kontrolliert wurde zwischen der Anschlussstelle Geisweid und Kreuztal in Fahrtrichtung Kreuztal. In der Zeit von 11 bis 15 Uhr konnten insgesamt 1727 Fahrzeuge gemessen werden. 327 davon waren zu schnell unterwegs, in Prozent waren das 18,93%.

Ein Mercedes-Fahrer hatte es besonders eilig, er war bei erlaubten 80 km/h mit 148 km/h unterwegs. Der Fahrer kann sich nun auf zwei Punkte in Flensburg, 600 Euro Bußgeld und zwei Monate Fahrverbot einstellen. Damit bleibt er nicht alleine, vier weitere PKW-Fahrer erwartet ebenfalls ein Fahrverbot.

Die Polizei bittet, vorgegebene Geschwindigkeiten einzuhalten. Überhöhte Geschwindigkeiten zählen zu den häufigsten Unfallursachen. Bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h beträgt der Bremsweg ca. 88 Meter, bei 143 km/h verlängert sich dieser auf 247 Meter. In unvorhergesehenen Situationen im Straßenverkehr kann der verlängerte Bremsweg Ursache für gravierende Unfallfolgen sein.

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