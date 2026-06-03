Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Erneut hoher Wasserschaden nach einem Einbruch in eine Kita -#polsiwi

Kreuztal (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (02. Juni) ist es zu einem Einbruch in einer Kreuztaler Kindertagesstätte gekommen. Wie bereits bei einem Einbruch in die Gaststätte am Kindelsbergturm verursachten der oder die Täter einen hohen Sach-schaden.

Um 20:30 Uhr am Montagabend hatte eine Reinigungskraft den Kindergarten verlassen. Gegen 06:55 Uhr am nächsten Morgen entdeckte eine Mitarbeiterin des Kindergartens die besonders perfide Tat. Als sie die Türen des Gebäudes öffnete, strömte ihr bereits das Wasser entgegen. Unbekannte waren gewaltsam in den Kindergarten eingedrungen. In der Folge drehten sie mehrere Wasserhähne auf und verstopften die Abflüsse. Zudem durchwühlten sie die Schränke in mehreren Räumen. Mehrere Elektrogeräte (Laptop) nahmen die Täter mit.

Ob die Täter noch weitere Beute machten, steht zum derzeitigen Zeitpunkt ebenso wenig fest wie die Höhe des verursachten Schadens.

Bereits bei einem Gaststätteneinbruch am Wochenende auf dem Kreuztaler Kindelsberg hatten die Täter die Räumlichkeiten unter Wasser gesetzt. Ob es sich um den oder die gleichen Täter oder um Nachahmer handelt, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlung.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist einer der entwendeten Laptops in der Zitzenbachstraße am Dienstagmittag aufgefunden worden. Die Kriminalpolizei in Kreuztal bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02732/909-0 zu melden.

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