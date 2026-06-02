Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 20-Jähriger nötigt Zivilstreife der Polizei - Strafanzeige als Quittung -#polsiwi

Siegen-Geisweid / Kreuztal (ots)

Da staunten selbst die Zivilpolizisten nicht schlecht. Am gestrigen Montagmittag (01. Juni) ist der Zivilwagen des Verkehrsdienstes durch einen jungen Golf-Fahrer genötigt worden. Bei seinen Verstößen grinste er in das Fahrzeug der Beamten. Doch die Weisheit "Wer zuletzt lacht, lacht am besten" traf hier zu, denn es folgte kurz danach die Quittung.

Gegen 12:45 Uhr waren die uniformierten Beamten in ihrem Zivilfahrzeug auf der HTS (Schnellstraße) in Fahrtrichtung Kreuztal unterwegs. In Höhe Siegen-Geisweid überholte sie ein grüner Golf mit offensichtlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Statt der erlaubten 80 km/h war er ca. 30 - 40 km/h schneller unterwegs. Damit nicht genug, überholte er in Sichtweite der Beamten einen weiteren Pkw, der auf dem linken Fahrstreifen fuhr, verbotener Weise rechts.

Aufgrund der Verstöße wollten die Ordnungshüter den Golf anhalten und kontrollieren.

Als sich der Zivilwagen auf gleicher Höhe mit dem Golf befand, gaben die Beamten Anhaltezeichen. Statt langsamer zu werden, grinste der junge Mann die Beamten an, winkte ihnen zu und fuhr weiter. In der Folge setzte sich der Zivilwagen vor den Golf. Dessen Fahrer fuhr dicht auf und fing an zu hupen.

Die Beamten ließen den Golf überholen und gaben nun mit eingeschaltetem Blaulicht erneut Anhaltzeichen. Unbeeindruckt fuhr der Mann mit weiterhin überhöhter Geschwindigkeit weiter. Letztlich gelang es den Polizisten, den grünen VW hinter der Anschlussstelle Kreuztal auf dem Standstreifen anzuhalten. Der 20-jährige Fahrer händigte einen Führerschein aus, den er noch zur Probe hatte. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv.

Der nun nicht mehr ganz so gut gelaunte junge Mann musste die Beamten mit zur Polizeiwache begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Den 20-Jährigen erwartet nun neben der Ahndung der Ordnungswidrigkeiten auch ein Strafermittlungsverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr.

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