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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Geringe Beute, aber hoher Sachschaden- Unbekannte brechen in Gaststätte ein - Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

Kreuztal- Littfeld (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (31.05.2026) ist es zu einem Einbruch in eine Gaststätte gekommen, bei dem Bargeld entwendet worden ist und hoher Sachschaden entstand.

Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich unbekannte Täter zwischen 01:30 Uhr und 07:10 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Gaststätte, welche sich auf dem Kindelsberg in Kreuztal-Littfeld befindet. Im Inneren durchwühlten der oder die Täter mehrere Schubladen und Schränke. Bei der Beute handelt es sich ersten Ermittlungen nach um das Wechselgeld aus der Kellnergeldbörse. Darüber hinaus wurden Abflüsse verstopft und Wasserhähne aufgedreht, sodass hoher Sachschaden entstand. Ersten Schätzungen nach beläuft sich dieser auf ca. 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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