PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall endet in Auseinandersetzung - #polsiwi

Siegen (ots)

Samstagabend (30.05.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 37-Jähriger angefahren wurde. Kurz darauf kam es zu Handgreiflichkeiten.

Ein 25-Jähriger wollte gegen 20:50 Uhr mit seinem Van aus einer Parklücke an der Glatzer Straße in Siegen ausparken. Dabei übersah er beim Rückwärtsfahren einen 37-jährigen Fußgänger. Der 25-Jährige traf den Fußgänger mit dem Heck seines Transporters, wodurch der 37-Jährige auf die Fahrbahn fiel. Als der Transporter-Fahrer wenig später ausstieg, kam es zur Auseinandersetzung zwischen den beiden Unfallbeteiligten.

Der 37-Jährige wurde leicht verletzt. Ob die Verletzungen durch das Unfallgeschehen oder die Auseinandersetzung entstanden sind, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden liegt bei rund 250 Euro.

Aufgrund der Auseinandersetzung wurden neben der Verkehrsunfallanzeige zwei Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Die zuständige Kriminalpolizei und das Verkehrskommissariat haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 29.05.2026 – 13:53

    POL-SI: Lahn-Dill-Kreis: 13-Jährige Haily-Sofie Winnen aus Herborn vermisst

    Gießen / Siegen (ots) - Seit Dienstag, 26. Mai 2026 gg. 20.20 Uhr wird die 13-Jährige Haily-Sofie Winnen von ihrer Wohnadresse in Herborn vermisst. Haily-Sofie W. ist 168 cm groß, kräftige Figur und trägt schulterlange braune Haare. Bekleidet ist sie mit einer braunen Strickjacke, einem rosa T-Shirt, schwarzen Jeans und weißen Sneaker. Möglicherweise ist sie mit ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 14:29

    POL-SI: 54-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - #polsiwi

    Bad Berleburg (ots) - Am Mittwochnachmittag (27.05.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer gekommen. Ein 46-jähriger wollte gegen 14:35 Uhr aus der Straße "In der Herrenwiese" nach rechts auf die B480 in Richtung Girkhausen abbiegen. Dabei übersah der Ford-Fahrer einen von rechts kommenden Fahrradfahrer. Dieser war über den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren