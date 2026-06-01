Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall endet in Auseinandersetzung - #polsiwi

Siegen (ots)

Samstagabend (30.05.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 37-Jähriger angefahren wurde. Kurz darauf kam es zu Handgreiflichkeiten.

Ein 25-Jähriger wollte gegen 20:50 Uhr mit seinem Van aus einer Parklücke an der Glatzer Straße in Siegen ausparken. Dabei übersah er beim Rückwärtsfahren einen 37-jährigen Fußgänger. Der 25-Jährige traf den Fußgänger mit dem Heck seines Transporters, wodurch der 37-Jährige auf die Fahrbahn fiel. Als der Transporter-Fahrer wenig später ausstieg, kam es zur Auseinandersetzung zwischen den beiden Unfallbeteiligten.

Der 37-Jährige wurde leicht verletzt. Ob die Verletzungen durch das Unfallgeschehen oder die Auseinandersetzung entstanden sind, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden liegt bei rund 250 Euro.

Aufgrund der Auseinandersetzung wurden neben der Verkehrsunfallanzeige zwei Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Die zuständige Kriminalpolizei und das Verkehrskommissariat haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

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